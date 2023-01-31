Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'dan bomba Barcelona itirafı: Dalga geçiyorlar sandım

Fenerbahçe'de atığı gollerle Avrupa devlerinin ilgisini çeken Enner Valencia, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun süredir Barcelona'ya transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Barcelona haberlerini gördüğünü ve inanamadığını belirtti. Ekvadorlu yıldız, "Sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım. 'Bir tür şaka herhalde' dedim. Sonra haberi her yerde görmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla adından söz ettiren Enner Valencia, kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DALGA GEÇİYORLAR SANDIM"

Fenerbahçe ile sezon sonunda bonservisi bitecek olan 33 yaşındaki Enner Valencia, Barcelona haberlerini gördüğünü ve inanamadığını açıkladı. Ekvadorlu futbolcu, "Sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım. 'Bir tür şaka herhalde' dedim. Sonra haberi her yerde görmeye başladım." dedi.

"BU TÜR KULÜPLERİN RADARINA GİRMEK KOLAY DEĞİL"

Barcelona'nın büyük bir kulüp olduğunu belirten Valencia, "Barcelona gibi bir kulübün radarına girmişseniz işinizi düzgün yapıyorsunuz demektir. Bu tip kulüplerin radarına girmek kolay bir iş değil." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'YI KİM REDDEDEBİLİR!"

İspanyol devinden teklif gelmesi halinde geri çeviremeyeceğini söyleyen Enner Valencia "Diyelim ki ilgi doğru ve Barcelona'dan teklif geldi... Barcelona'yı kim reddebilir ki!" açıklamalarını yaptı.