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Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA

Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA
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Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Tarık Biberovic, hayalinin NBA'e gitmek istediğini açıkladı. Biberovic, "Vicdanen rahat olmamın tek bir yolu var. Bu da Fenerbahçe ile THY EuroLeague'i kazanıp, NBA'e gitmek. Bu, benim hayalim. Bu şekilde gitmek en güzeli olur." dedi.

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Tarık Biberovic, Fenerbahçe'deki ve gelecekteki hayallerine dair konuştu. Biberovic, NBA'e gitmeyi hedeflediğini dile getirdi.

''ŞAMPİYON OLUP NBA!''

Milli oyuncu yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile EuroLeague'de şampiyon olup NBA'e gitmeyi istediğini söyleyerek, "Vicdanen rahat olmamın tek bir yolu var. Bu da Fenerbahçe ile THY EuroLeague'i kazanıp, NBA'e gitmek. Bu, benim hayalim. Bu şekilde gitmek en güzeli olur." sözlerini sarf etti.

EUROLEAGUE REKORUNU KIRDI

Tarık Biberovic, dün akşam oynanan Paris Basket maçında kaydettiği 20 sayı ile EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırdı. Maçtan sonra konuşan yıldız isim, ''Şu ana kadar 20 sayı atmamış olmam utanç verici'' dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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