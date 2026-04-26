Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi İçin RAMS Park'a Hareket Etti
FENERBAHÇELİ taraftarlar, Galatasaray derbisi için RAMS Park'a hareket etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında bugün saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadeleyi deplasman tribününde takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te Chobani Stadyumu'nda toplandı. Galatasaray derbisine gidecek taraftarlara çubuklu forma dağıtıldı. Yaklaşık 2 bin 300 Fenerbahçeli taraftar güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere bindi. Daha sonra taraftarlar, saat 16.00'da 45 otobüsle RAMS Park'a hareket etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı