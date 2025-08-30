Fenerbahçeli Semedo'nun Kasık Yaralanması Tespit Edildi

Fenerbahçe'nin futbolcusu Nelson Semedo'nun Benfica maçında yaşadığı darbe sonrası sol kasık bölgesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo'nun kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Semedo'nun Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

