Fenerbahçeli Semedo'nun Kasık Yaralanması Tespit Edildi

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo'nun kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Semedo'nun Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.