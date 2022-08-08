Fenerbahçeli Rambo Okan, Beşiktaşlı oluyor! Güzel fenomene sarılıp 2 şartını açıkladı

Fenerbahçe'nin amigosu olarak tanınan Rambo Okan, 2 şart sunarak Beşiktaşlı olacağını açıkladı. Sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı'nın videosunda konuşan Rambo Okan, 1 milyon dolar verilmesi ve Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yemesi durumunda Beşiktaş taraftarı olacağını belirtti.

Son dönemlerde sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gösterdiği tepki videolarıyla gündeme gelen amigo Rambo Okan, şimdi de güzel fenomen Selen Yakıcı'nın videosunda ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ BANA 1 MİLYON DOLAR VERECEK"

Selen Yakıcı'ya sarılarak video çeken Rambo Okan yaptığı açıklamada, 2 şartla Beşiktaşlı olacağını belirtti. Rambo Okan videoda, "Beşiktaşlı olurum, niye olmayayım! 2 şartım var. Birincisi 1 milyon dolar verecek Beşiktaş Kulübü, İkincisi ise Selen Yakıcı ile bir ay boyunca yemek yiyeceğim." ifadelerini kullandı.