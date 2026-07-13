Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu'nun kız çocuğu dünyaya geldi. Kulüp, çifti tebrik ederek bebekleri Eflin'e sağlıklı bir ömür diledi.
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Can Öcal