Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson iznini Kapadokya'da geçirdi

FENERBAHÇELİ Ederson, izin gününde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Kapadokya bölgesini gezdi.

Brezilyalı kaleci Ederson Moraes, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eşi ve çocuklarıyla Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti. Fenerbahçeli Ederson, daha önce bölgeye gelen takım arkadaşlarının tavsiyesiyle eşi ve çocuklarıyla Kapadokya'da bir otelde konakladı. Eşi ile birlikte ata binme deneyimi de yaşayan Ederson, bölgenin coğrafyasına hayran kaldı.

Rüzgar olduğu için balona binemeyen Ederson, balona binmek için en kısa sürede yeniden bölgeye geleceğini ifade etti.

