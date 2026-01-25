İsmail Yüksek, Göztepe maçına devam edemedi
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Göztepe ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 38. dakikada oyundan çıktı.
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 38. dakikada oyundan çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ederken, sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan İsmail Yüksek sakatlık yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, rakip ceza sahası önünde kendini yere bırakırken, hakem Cihan Aydın sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Kenar yönetimine değişiklik işareti verilirken, İsmail 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor