FBİAD, basın mensuplarıyla buluştu
Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) üyeleri, İstanbul Kuleli'de düzenlenen geleneksel kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Etkinliğe kulüp başkan vekili Murat Salar ve dernek başkanı Güven Güleşce de katıldı.
İstanbul Kuleli'de düzenlenen derneğin geleneksel kahvaltı organizasyonuna, FBİAD Başkanı Güven Güleşce, sarı-lacivertli eski futbolculardan Bülent Uygun, Uğur Boral, Serkan Balcı, Mehmet Yozgatlı, Tarık Daşgün ve Fevzi Layiç'in yanı sıra dernek yönetim kurulu üyesi Mustafa Tunçdemir ve dernek icra kurulu üyeleriyle aileleri katıldı.
Etkinlikte, başkan vekili Murat Salar ve dernek başkanı Güven Güleşce, sarı-lacivertli camianın gündemi üzerine katılımcılarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.
Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.