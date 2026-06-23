Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor
Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri, çeşitli branşlardaki tetkiklerle tamamlandı.
FENERBAHÇE'DE futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı