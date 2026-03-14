Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

FUTBOLCULAR VE AİLELERİ TEHDİT EDİLİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe futbolcularının şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atılmaya başlandı.

KULÜP AVUKATLARI DURUMU TAKİP EDİYOR

Bu durum üzerine harekete geçen futbolcuların ve kulübün avukatları durumu yakından takip ediyor. Atılan mesajlardaki tehditlerin çok ciddi boyutta olduğu ve konunun kısa süre içerisinde yargıya taşınacağı ifade edildi.