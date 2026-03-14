Haberler

Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Karagümrük'e mağlup olan Fenerbahçe'de futbolcular ve aileleri maç sonunda sistematik bir biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlara maruz kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe futbolcularının şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atılmaya başlandı.

KULÜP AVUKATLARI DURUMU TAKİP EDİYOR

Bu durum üzerine harekete geçen futbolcuların ve kulübün avukatları durumu yakından takip ediyor. Atılan mesajlardaki tehditlerin çok ciddi boyutta olduğu ve konunun kısa süre içerisinde yargıya taşınacağı ifade edildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

harun yakar:

ne yani kendi taraftarını mahkemeye mi vereceksiniz 15 yıldır şampiyonluk bekliyor insanlar ne bekliyorsunuz ki ? dünya kadar para alıp sahada yok olmak mı ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

