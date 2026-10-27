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Fenerbahçeli Brown boynundaki yarayı gösterip tırmalama ve saç çekmeden yakındı.

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi; maç sonu Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı. Brown, boynundaki yarayı göstererek "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, maç sonu yaşanan olaylarla ilgili boynundaki yarayı göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a derbide 2-1 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında kavga yaşandı. Brown maç sonu basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptanları, Matteo Guendouzi'nin saçından çekti. Ben de gördüm ve onu savundum" diye konuştu.

Brown, ardından boynundaki izi göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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