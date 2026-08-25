Fener'in Yeni Yıldızları Stadı Gezdi
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Marcus Bingham Jr. ve Johnny Juzang, Chobani Stadı'nı ziyaret etti.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Marcus Bingham Jr. ve Johnny Juzang, Chobani Stadı'nı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen ABD'li oyuncular, Fenerbahçe Müzesi'nde kulüp tarihi hakkında bilgiler aldı.
Ardından Maraton Fenerium Mağazası'nı gezen Bingham Jr. ve Juzang, Fenerbahçeli taraftarların ilgisiyle karşılaştı.
İkili, son olarak soyunma odaları ve saha içini gezerek ziyaretlerini tamamladı.
Kaynak: AA