Haberler

Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın 3838 TL olarak açıklanan bilet fiyatının 2338 TL’lik kısmını kulübün karşılayacağını, taraftarlardan ise yalnızca 1500 TL alınacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanı öncesi taraftarını sevindiren bir karara imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, bilet fiyatlarında önemli bir indirime gitti.

KULÜP MALİYETİ ÜSTLENDİ

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Kayserispor deplasmanı için bilet fiyatı 3838 TL olarak açıklanmıştı. Fenerbahçe yönetimi, bu ücretin 2338 TL’lik kısmını karşılayacağını duyurdu.

TARAFTARA 1500 TL’LİK BİLET

Alınan karar sonrası deplasmana gidecek taraftarlar, maçı yalnızca 1500 TL ödeyerek izleyebilecek. Bu adım, taraftar desteğini artırmaya yönelik önemli bir hamle olarak değerlendirildi. Yönetimin aldığı bu karar, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

