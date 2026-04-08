Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Süper Lig’de dev derbi sonrası kartlar yeniden dağıtılıyor. Beşiktaş’ı uzatma anlarında mağlup ederek kritik bir virajı kayıpsız dönen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Bu galibiyetle birlikte, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indiren sarı-lacivertlilerde camia tamamen şampiyonluk moduna girdi.

GÖZLER GALATASARAY'IN KAYIPLARINDA

Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, Beşiktaş zaferinin ardından ligin geri kalanı için stratejilerini belirledi. Fenerbahçe cephesi, Galatasaray’ın en büyük kozu olan Victor Osimhen’in yokluğunda ciddi bir ritim kaybı yaşayarak puan kayıplarına devam edeceğini düşündüğü öğrenildi.

YÖNETİMDEN MADDİ MANEVİ DESTEK

Her maça final gözüyle bakan Fenerbahçe'de yönetim, bu süreçte takıma ve teknik heyete büyük destek veriyor. Yönetimin maddi ve manevi desteği oyuncuların şampiyonluk inancına olumlu katkı veriyor.