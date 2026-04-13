Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı

Fenerbahçe, Rizespor maçı öncesi taraftarına “tribünleri doldurun” çağrısı yaparken, şampiyonluk yolunda birlik ve destek mesajı verdi.

  • Fenerbahçe Kulübü, 17 Nisan Cuma günü Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile oynanacak Süper Lig maçı için taraftarlarına tribünleri tamamen doldurma çağrısı yaptı.
  • Kulüp, maça katılamayacak kombine sahiplerinden yerlerini kulübe devretmelerini istedi.
  • Fenerbahçe'nin açıklamasında, maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarın yerinin boş bırakılmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde taraftarlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda tribün desteğinin önemine vurgu yaptı.

TRİBÜNLERİN TAMAMEN DOLMASI İSTENİYOR

17 Nisan Cuma günü Kadıköy’de oynanacak mücadele öncesi kulüp yönetimi, statta tek bir boş koltuk kalmaması için harekete geçti. Özellikle iç sahada oynanan Beşiktaş maçında alınan cezanın ardından, taraftar desteğinin önemi bir kez daha ön plana çıktı.

KOMBİNE SAHİPLERİNE ÖZEL MESAJ

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, maça katılamayacak kombine sahiplerine özel bir çağrı yapıldı. Sarı-lacivertli yönetim, bu taraftarlardan yerlerini kulübe devretmelerini isteyerek tribünlerin dolu olmasını hedefledi.

“OMUZ OMUZA OLMA ZAMANI”

Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Haydi Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Cuma akşamı Kadıköy’de yine omuz omuza olma zamanı” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, “Bu maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarımızın yerini boş bırakmıyoruz” sözleriyle birlik mesajı verildi.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Paylaşımın sonunda ise “Şampiyonluk yolunda omuz omuza, kol kola, yan yana” ifadeleriyle kritik süreçte taraftar desteğinin önemi vurgulandı. #SonunaKadarBirlikte ve #İnanFenerbahçe etiketleriyle birlik çağrısı güçlendirildi.

Alper Kızıltepe
Haber YorumlarıSeyit Onbaşı:

bu Fener gider Galatasaray'ı deplasmanda Yener gelir son hafta eyüpspor'a yenilir bunlar böyle Gudubet bir takım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

