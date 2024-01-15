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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile hazırlıklara başladı

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Fenerbahçe, çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile sohbet eden ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Krunic, ardından tesisleri gezdi. Rade Krunic'e, kaptan Edin Dzeko eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Rade Krunic Fenerbahçe Adanaspor Antrenman Futbol Spor Güncel Haberler

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