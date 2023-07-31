Fenerbahçe, Zimbru'yu mağlup ederek avantajlı gidiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Zimbru'yu farklı mağlup eden Fenerbahçe, Moldova'ya avantajlı gidiyor. Sarı-lacivertliler, deplasmandan alınacak iyi bir skorla adını bir üst tura yazdırmak istiyor.