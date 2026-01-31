Haberler

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya kulüp başkanları ve üyeler katılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

FENERBAHÇE Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısına başkan Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçelilik ruhlarımıza işlenmiş bir sevgidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran da budur. Birlik ve beraberliği sağlamış, özlemini duyduğumuz dostluk ortamı oluşmuşken gereksiz ve gerçek olmayan gündemler bunların etrafındaki tartışmalarla bu iklimin zedelenmeye çalıştığını görmekteyiz. Hepimiz Fenerbahçe'yi seviyoruz, unutmamalıyız. Birbirimizle yarışmamız gereken tek alan Fenerbahçe'ye hizmettir. Bugün en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik ortamını korumaktır. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır. Yapıcı her eleştiriyi dinlemeliyiz. Camianın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük kararlılıkla ilerliyoruz. Fenerbahçe tarihine baktığımızda net bir gerçeği görürüz. Bu kulüp en büyük başarılarını camia olarak kenetlendiğinde elde etmiştir. Bugün de aynısını yapmalı ve takımlarımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz ki bu olduğunda şampiyonluk bize çok daha yakın olacaktır" ifadelerini kullandı.

500

