Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
Güncelleme:
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tansiyon yükseldi. Toplantı sırasında bazı üyeler arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı olaylı geçti. Toplantının ilerleyen dakikalarında üyeler arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerginlik kısa sürede büyüyerek salonun karışmasına neden oldu.

"BAK RAHMİ SENİ SOKAĞA ÇIKARTIRSAM ŞEREFSİZİM"

Yaşanan tartışma sırasında bir Divan Kurulu üyesinin, diğerine yönelik "Bak Rahmi seni sokağa çıkartırsam şerefsizim" ifadelerini kullandığı duyuldu.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Gerilimin tırmanmasının ardından toplantıya kısa süreli ara verildi. Salondaki görevliler ve bazı yöneticilerin devreye girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
