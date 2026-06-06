Mosturoğlu'ndan tezahürat uyarısı, genel kurula ara verildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurulda denetim raporu okunduğu sırada iki başkan lehine yapılan tezahüratlar nedeniyle, kongre üyelerine uyarıda bulundu ve daha sonra genel kurula ara verildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı