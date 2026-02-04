Fenerbahçe, En Nesyri'ye veda etti

FENERBAHÇE, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Youssef En Nesyri için veda mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."