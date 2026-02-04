Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Faslı golcüsü Youssef en-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Yapılan bildirimde En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a transfer olduğu belirtildi.
- Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
- Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan Ligi takımı Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de 78 maçta 38 gol ve 6 asist yaptı.
Fenerbahçe'deki geleceği merakla beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertliler ile macerası sona erdi.
SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ
Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Youssef en-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Detayda, oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu yer aldı.
AL ITTIHAD FORMASI GİYECEK
Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'daki yeni takımı da belli oldu. Deneyimli oyuncu, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad ile anlaşmaya vardı. N'Golo Kante transferiyle bağlantılı gerçekleşecek bu transferde En-Nesyri, yeni takımı ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Suudi ekibinin, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2024 yılında Sevilla'dan Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan 28 yaşındaki Youssef En-Nesyri, çıktığı 78 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.