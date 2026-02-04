Haberler

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Faslı golcüsü Youssef en-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Yapılan bildirimde En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a transfer olduğu belirtildi.

  • Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
  • Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan Ligi takımı Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de 78 maçta 38 gol ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe'deki geleceği merakla beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertliler ile macerası sona erdi.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Youssef en-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Detayda, oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu yer aldı.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı

AL ITTIHAD FORMASI GİYECEK

Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'daki yeni takımı da belli oldu. Deneyimli oyuncu, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad ile anlaşmaya vardı. N'Golo Kante transferiyle bağlantılı gerçekleşecek bu transferde En-Nesyri, yeni takımı ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Suudi ekibinin, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024 yılında Sevilla'dan Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan 28 yaşındaki Youssef En-Nesyri, çıktığı 78 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik

İran'a şaka yapmadığını gösteren ABD'den ilk açıklama
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan:

hani 40 milyon milyar veriyorlardı buna beleşe mi gitti

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Doğan:

bunun yerine. kesin kanteyi aldık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti