Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest

Fenerbahçe'de, tarihi Süper Kupa protestosunun yankıları sürüyor. Sahadan çekilme kararının arkasında duran sarı-lacivertli yönetim, U19 takımını ödüllendirme kararı aldı.

KUPAYI KAZANMIŞ GİBİ PRİM ALACAKLAR

Yönetim, Şanlıurfa'ya gidip sahadan çekilen takımlarına kupa primi verecek. Genç oyunculara, Süper Kupa'yı kazanmışlar gibi sezon öncesi belirlenen ödül yönetmeliği çerçevesinde prim yatırılacak.

"İSYAN ETTİĞİMİZ NOKTADAYIZ"

Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç da hem maç öncesi hem de sonrası U19 takımına teşekkür etti. Ali Koç karşılaşma öncesi, "Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarda ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TARİHİ SİZLERDEN BAHSEDECEK"

Maçın ardından ise Koç, "Üzülecek bir şey yok, tüm camia sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe'nin haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri yazacak. Fenerbahçe tarihi sizlerden bahsedecek" diye seslendi.