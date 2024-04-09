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Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest

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Fenerbahçe'de, tarihi Süper Kupa protestosunun yankıları sürüyor. Sahadan çekilme kararının arkasında duran sarı-lacivertli yönetim, U19 takımını ödüllendirme kararı aldı.

KUPAYI KAZANMIŞ GİBİ PRİM ALACAKLAR

Yönetim, Şanlıurfa'ya gidip sahadan çekilen takımlarına kupa primi verecek. Genç oyunculara, Süper Kupa'yı kazanmışlar gibi sezon öncesi belirlenen ödül yönetmeliği çerçevesinde prim yatırılacak.

Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest

"İSYAN ETTİĞİMİZ NOKTADAYIZ"

Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç da hem maç öncesi hem de sonrası U19 takımına teşekkür etti. Ali Koç karşılaşma öncesi, "Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarda ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest

"FENERBAHÇE TARİHİ SİZLERDEN BAHSEDECEK"

Maçın ardından ise Koç, "Üzülecek bir şey yok, tüm camia sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe'nin haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri yazacak. Fenerbahçe tarihi sizlerden bahsedecek" diye seslendi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (10)

İsmail Sari:

ancak fenerbahçe seyircilerini kandırırsın tarih sizden bahsedecekmiş ulan çocukları koyun gibi saldın sahaya koyun gibi kaçırdın bırrak fırıldak ali bu işleri

103
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Reçel Tahin Etsoğan:

Ali Koç ailesinin servetine sahip olmasa hiç bir baltaya sap olamayacak bir adam, bomboş bir adam. Fenerin de içine etti, bıraktı...

71
33
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Mahmut Özdemir:

Ali Koç adamdır

29
57
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Adem Bilican:

50 saniyelik maçı bile kaybeden başkan olarak yazcak tarih...

47
20
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ekaf paseh:

sıvıyor

37
13
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Süleyman Koç:

Rezillik ödülü mü ilk defa duydum ?

20
10
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?í???:

başkasının tabağındaki pilava bakmaktan kendi tabağındaki pilavı yediren adam olacak haberi yok

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9
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Arman Usa:

Cinconlar firildak gormek istiyorsa baskanlarina antronoerine baksinlar cok uzagada degil 1 ay onceki ve bugun soylediklerine bakip firildak kelimesinin kime yakistigini gorsunler diyecem ama bildiklerini savunmalari nedeniyle firildak olan buraya karsit yorum yapanlar oldugunu okuyanlarda yazanlarda biliyor

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12
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Salih Yüksel:

altına yaptı net

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6
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Carsambali:

TFF nin en buyuk hatasi,lig baslamadan bu finali oynatacakti..Hicbirinin keyfine gore tarih belirleme yada erteleme olmayacakti...Butun Avrupa ulkeleri sorunsuz bu finalleri oynadi,bizimkiler sumsuklendi..iki tane kendini begenmis takim yuzunden Turk futbolu bitti..Ayrica TFF baskani piskin piskin nasil oturuyor o koltukta hayret..Turkiye de istifa etmek gibi onurlu bir davranisi millete ogretmek lazim.Okullarda egitimi verilmelidir..

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