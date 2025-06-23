Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
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Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
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Fenerbahçe, genç futbolcusu Yusuf Akçiçek'in maaşında ciddi bir iyileştirme yaparak yeni bir sözleşme imzalayacak. Akçiçek'in mevcut yıllık kazancı yaklaşık 15 bin euro (685 bin TL) iken, yeni sözleşme ile bu miktar 850 bin euroya (yaklaşık 39 milyon TL) çıkacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'e maaşında iyileştirmeyle birlikte yeni sözleşme yapacak.

NEREDEYSE 60 KAT ZAM YAPILDI

Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe'den mevcut sözleşmesinde yaklaşık 15 bin euro yıllık kazancı var. Bu da 685 bin TL yapıyor. Altyapıdan çıktığı için ücreti çok aşağıda kaldı. Fenebahçe, oyuncunun 2026'da bitecek sözleşmesini hem uzatacak hem de maddi olarak iyileştirecek.

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

YILLIK ÜCRETİ 850 BİN EURO OLDU

Haber Global'in haberine göre, Yusuf'un yeni yıllık ücreti 850 bin euro (yaklaşık 39 milyon TL) olacak. Genç oyuncuya Avrupa'dan da ilgi var ama kulübe henüz resmi teklif yok.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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