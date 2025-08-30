Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı ancak kritik bir detay ortaya çıktı. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan “öncelikli alma hakkı” gereği Galatasaray’a 5 gün içinde cevap verme hakkı tanındı. Sarı-kırmızılıların ise yanıtı UEFA kadro bildirimi sonrasına bırakacağı öğrenildi. Bu hamleyle Fenerbahçe, Kerem’i transfer etse bile UEFA Avrupa Ligi’nde oynatamayacak.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaştı. Kanarya, Portekiz ekibine bonuslarla 25 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu ise 4 yıllık imza atacak. Yıldız futbolcunun transferinde dikkat çeken bir Galatasaray gelişmesi yaşandı.
BENFICA AÇIKLADI
Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, taraflar 22.5 milyon euroluk bonservis bedelinde uzlaşırken sözleşmeye 2.5 milyon euro da bonus koyuldu.
CİMBOM'UN ÖNCELİKLİ ALMA HAKKI VAR
Açıklamada Galatasaray'ın öncelikli alma hakkının bulunduğu ve prosedür gereği Galatasaray'a bilgi verildiği belirtildi. Öncelikli alma hakkı kapsamında Galatasaray'ın Benfica'ya cevap vermek için 5 gün süresi bulunacak. Sarı-kırmızılıların 5 gün boyunca cevap vermemesi halinde oyuncu Fenerbahçe'ye gidecek.
GALATASARAY CEVAP VERMEZSE AVRUPA MAÇLARINDA OYNAYAMAYABİLİR
Ancak Galatasaray yönetimi 5 gün cevap vermezse UEFA listelerinin teslim tarihi geçecek ve Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu yazdıramayacak. Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu'nun son hareketlerinden dolayı rahatsız olduğu ve bu 5 günü sonuna kadar kullanmaya karar verdiği iddia edildi.