Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaştı. Kanarya, Portekiz ekibine bonuslarla 25 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu ise 4 yıllık imza atacak. Yıldız futbolcunun transferinde dikkat çeken bir Galatasaray gelişmesi yaşandı.

BENFICA AÇIKLADI

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, taraflar 22.5 milyon euroluk bonservis bedelinde uzlaşırken sözleşmeye 2.5 milyon euro da bonus koyuldu.

CİMBOM'UN ÖNCELİKLİ ALMA HAKKI VAR

Açıklamada Galatasaray'ın öncelikli alma hakkının bulunduğu ve prosedür gereği Galatasaray'a bilgi verildiği belirtildi. Öncelikli alma hakkı kapsamında Galatasaray'ın Benfica'ya cevap vermek için 5 gün süresi bulunacak. Sarı-kırmızılıların 5 gün boyunca cevap vermemesi halinde oyuncu Fenerbahçe'ye gidecek.

GALATASARAY CEVAP VERMEZSE AVRUPA MAÇLARINDA OYNAYAMAYABİLİR

Ancak Galatasaray yönetimi 5 gün cevap vermezse UEFA listelerinin teslim tarihi geçecek ve Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu yazdıramayacak. Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu'nun son hareketlerinden dolayı rahatsız olduğu ve bu 5 günü sonuna kadar kullanmaya karar verdiği iddia edildi.