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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ikinci antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda çift kale maçlar ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dayanıklılık koşularıyla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde kamp yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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