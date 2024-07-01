Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ikinci antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda çift kale maçlar ve taktiksel çalışmalar yapıldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dayanıklılık koşularıyla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde kamp yapacak. - İSTANBUL