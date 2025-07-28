Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampının ardından Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman yaparak devam etti. Antrenman ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular, dayanıklılık, reaksiyon ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Benfica ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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