Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Portekiz'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanlara devam ediyor. Takım, hazırlık maçı öncesi kuvvet, dayanıklılık ve taktiksel çalışmalarla sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas hareketleri yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alan yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın akşam UD Leiria ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Albufeira'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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