Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kuvvet, dayanıklılık, ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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