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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Takımın yeni transferi Cenk Tosun da ilk antrenmanına çıktı. Yarın ise Hull City ile özel maç yapacaklar.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Cenk Tosun da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında yarın İngiltere Championship ekibi Hull City ile özel maçta karşılaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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