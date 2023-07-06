Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Fenerbahçe, 7 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor