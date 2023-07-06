Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Fenerbahçe, 7 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.