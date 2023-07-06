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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Fenerbahçe, 7 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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