Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

YENİ sezon öncesinde bugün top başı yapan Fenerbahçe, hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım

Dünyaca ünlü yıldızdan olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.