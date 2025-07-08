Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

YENİ sezon öncesinde bugün top başı yapan Fenerbahçe, hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.