Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İrfan! Bu performanstan sonra Altay'ın formayı alması çok zor

Bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sezonu kapatan Altay'ın ardından kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, kısa sürede taraftara güven verdi. İrfan, Sivas deplasmanında yaptığı kurtarışlarla tam not aldı. Bu sezon inişli çıkışlı grafiği nedeniyle çok eleştiri alan Altay'ın, İrfan'ın arkasına düştüğü yorumları yapılıyor.