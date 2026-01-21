Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri için gelen teklifler yönetimi tatmin etmezken, Faslı golcünün takımda kalma ihtimali güç kazandı.

EN-NESYRI TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri için beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirirken şartların beklentilerin altında kalması nedeniyle süreci askıya aldı.

KİRALAMA FORMÜLLERİ GERİ ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe, En-Nesyri için Napoli ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldı. Ancak bu tekliflerin kiralama ve satın alma opsiyonu içermesi, yönetimi tatmin etmedi. Sarı-lacivertliler, doğrudan bonservis geliri sağlayacak bir transfer modeli üzerinde duruyor.

KALMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Yönetim, En-Nesyri'nin takımda kalması durumunda yeni bir forvet transferi yapmayı düşünmüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hücum hattındaki mevcut yapıdan memnun olması da Faslı golcünün Fenerbahçe'de kalma olasılığını artırdı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ NET

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için en az 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu rakama ulaşılmaması halinde oyuncunun satışına onay verilmeyeceği ifade edildi.