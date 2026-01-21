Haberler

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri için gelen teklifler yönetimi tatmin etmezken, golcü oyuncunun takımda kalma ihtimali artıyor. En-Nesyri için Napoli ve Juventus gibi kulüplerden teklifler alındı ancak kiralama ve satın alma opsiyonu içeren teklifler yönetimi tatmin etmedi. Fenerbahçe, En-Nesyri için en az 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi ve bu rakama ulaşılmaması halinde oyuncunun satışına onay verilmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri için gelen teklifler yönetimi tatmin etmezken, Faslı golcünün takımda kalma ihtimali güç kazandı.

EN-NESYRI TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri için beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirirken şartların beklentilerin altında kalması nedeniyle süreci askıya aldı.

KİRALAMA FORMÜLLERİ GERİ ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe, En-Nesyri için Napoli ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldı. Ancak bu tekliflerin kiralama ve satın alma opsiyonu içermesi, yönetimi tatmin etmedi. Sarı-lacivertliler, doğrudan bonservis geliri sağlayacak bir transfer modeli üzerinde duruyor.

KALMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Yönetim, En-Nesyri'nin takımda kalması durumunda yeni bir forvet transferi yapmayı düşünmüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hücum hattındaki mevcut yapıdan memnun olması da Faslı golcünün Fenerbahçe'de kalma olasılığını artırdı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ NET

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için en az 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu rakama ulaşılmaması halinde oyuncunun satışına onay verilmeyeceği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz

Tahran yönetimi gözünü kararttı: Bunu yaparlarsa cihat ilan ederiz
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak

Vatandaşlık maaşı geliyor! Emekli ve dar gelirliler rahat nefes alacak
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi