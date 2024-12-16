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Fenerbahçe'ye yenilen Çağdaş Atan'ı delirten soru

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maç sonunda bir basın mensubunun Fenerbahçe'ye karşı aldıkları mağlubiyetler ve beraberliklerle ilgili sorusu karşısında hayli sinirlendi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenildikleri maç sonrası açıklamalar yaptı. Çağdaş Atan bir basın mensubunun sorduğu soruya öfkelendi.

Basın mensubu, Çağdaş Atan'a " Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberliğiniz var. Bugün de lehinize çeviremediniz. Aynı zamanda oyuncularınız gergindi aslında maç içerisinde. Bu aşırı konsantrasyondan mı kaynaklanıyor yoksa farklı bir yorgunluk mu var takımda?" sorusunu sordu.

Çağdaş Atan sorunun spekülatif olduğunu belirtti ve "Verdiğin istatistiği çok gayesiz bulduğumu söyleyebilirim. Başka istatistikleri vermeni de beklerdim. O zaman niye Sivasspor, Kasımpaşa paylaşmıyorsun da Fenerbahçe istatistiği paylaşıyorsun. Bence çok gayesiz bir istatistik. Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuz sadece büyük maçlar belirlemez" dedi.

Fenerbahçe'yle karşılaştığı maçların detayına inen Çağdaş Atan, "Bir de şöyle bakmanız gerekiyor; benim 5. yılım teknik direktörlükte, 5 yıl önce iki takımın bütçelerine veya şimdiki bütçelere bakarsan o istatistiğin ne demek olduğunu, nasıl anlamlandırabileceğini çok daha iyi anlarsın. Fenerbahçe'ye 3 tane maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor'la, bir tanesi buraya geldiğimde gol atmamış, puansız takımın ikinci maçıydı, geçen sene de içerde oynadığımız maçın 60 dakikasını 10 kişi oynadık, 90+5'te golü yedik" şeklinde konuştu.

"SANA HİÇ YAKIŞMADI"

"Veremeyeceğimiz cevap yok" ifadesini kullanan Çağdaş Atan, "Yani verdiğimiz istatistikler biraz futbol üzerinden, oyun üzerinden olursa çok mutlu olurum. Yoksa sizin işiniz, her şeyi sorabilirsiniz. Benim işim de cevaplamak. Veremeyeceğimiz hesap, veremeyeceğimiz cevap yok ama bu tür spekülatif sorular çok gayesiz. Bence hiç sana yakışan bir durum değil" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe'ye yenilen Çağdaş Atan'ı delirten soru
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Ettiği küfürleri görmeniz lazım
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Savunma yapmak için çıktığı kamera karşısında makyajının derdine düştü
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Maça damga vuran kare
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Herkes neden böyle olduğunu biliyor siz canınızı sıkmayın.

Yorum Beğen15
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