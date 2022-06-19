Fenerbahçe'ye şaşırtan teklif! Arda Güler'e Süper Lig'den talip var

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e talip olduklarını açıkladı. A Spor'a konuşan Karaahmet, sarı-lacivertlilerin kabul etmesi durumunda Güler'i kiralık olarak renklerine bağlamak istediklerini ifade etti.

"ARDA GÜLER'İN OYNAMASI LAZIM"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım, oynatmalıyız. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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