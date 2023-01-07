Fenerbahçe'ye piyango gibi teklif! Jesus onayı verirse milli futbolcu Rusya'ya gidecek

CSKA Moskova, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Rus ekibinin, sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk teklif vermeye hazırlandığı ve Jorge Jesus'un onay vermesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş hareketliliği yaşanıyor. Rus ekibi CSKA Moskova, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

BİR KEZ DAHA TEKLİF YAPACAKLAR

Akşam'da yer alan habere göre, sezon başında da Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek için girişimde bulunan CSKA Moskova, yönetimin transferi veto etmesi sonrası teklifini geri çekmişti. Rus ekibi bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MERT HAKAN İÇİN 10 MİLYON EURO

CSKA Moskova'nın Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklif yapacağı belirtildi. Görüşmeler olumlu devam ederken, Portekizli hoca Jorge Jesus'un onay vermesi halinde milli futbolcu, Rusya'nın yolunu tutacak.