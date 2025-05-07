Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takıma geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

OOSTERWOLDE İDMANDA TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilere, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber de geldi. Ligin ilk yarısında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir forma giyemeyen yıldız oyuncu, bir süredir bireysel olarak çalışmalarına devam ediyordu. Oosterwolde, bugünkü idmanda takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldı.