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Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı

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Fenerbahçe, Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlanırken, sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanlara başladığı müjdesi geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanını tamamladı. Başarılı kaleci İrfan Can'ın Eyüpspor maçında kaleyi korumak istediği ve bunu Mourinho'ya ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İDMANA KATILDI

Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat çalışmalara başladı. Başarılı kalecinin idmanda Jose Mourinho'yla görüştüğü ve Dominik Livakovic'in yokluğunda Eyüpspor maçında kaleyi korumak istediğini Portekizli çalıştırıcıya ilettiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

oleyy

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