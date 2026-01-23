Haberler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bitime bir hafta kala ilk 24'e girerek play-off oynamayı garantiledi ve son maç öncesi ilk 8 umutlarını sürdürdü.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 içinde yer almayı garantiledi.
  • Fenerbahçe, lig aşamasında 11 puan topladı.
  • Fenerbahçe, ilk 8'e girme şansını koruyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bitime bir hafta kala Fenerbahçe, ilk 24 içinde yer almayı garantileyerek play-off oynama hakkını elde etti.

ASTON VILLA MAĞLUBİYETİNE RAĞMEN HEDEF TAMAM

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, diğer maçlarda alınan sonuçların ardından ilk 24'e kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasında topladığı 11 puanla yoluna devam etti.

İLK 8 İHTİMALİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, üst sıralarda yer alan bazı takımların puan kayıplarına bağlı olarak matematiksel anlamda ilk 8'e girme şansını da koruyor. İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında kalan takımlar play-off oynayacak.

SON MAÇ ROMANYA'DA

Sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki son maçında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin sıralamadaki yerini ve olası rakiplerini belirleyecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay