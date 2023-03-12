Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique'den kötü haber! Sevilla maçında forma giymesi zor
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Sevilla maçında sakatlanarak yerini Osayi-Samuel'e bırakan Lincoln Henrique'nin rövanş karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Sevilla'ya deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe'ye rövanş maçı öncesi kötü haber geldi.
LINCOLN'ÜN RÖVANŞTA FORMA GİYMESİ ZOR
Karşılaşmanın 82. dakikasında sakatlanan Lincoln Henrique, yerini Osayi-Samuel'e bırakmıştı. Yapılan tetkiklerden sonra Portekizli yıldızın, İspanyol deviyle Kadıköy'de oynanacak maçta sahada olması zor gözüküyor.
RÖVANŞ 16 MART'TA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, İspanyol deviyle 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak.
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