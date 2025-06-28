Fenerbahçe'ye Kyle Walker müjdesi! Milan kararını verdi

Fenerbahçe'ye Kyle Walker müjdesi! Milan kararını verdi
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Milan, kiralık olarak kadrosuna kattığı Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı. Böylece Fenerbahçe, Kyle Walker transferinde tek aday olarak kaldı.

Fenerbahçe'ye bir süredir transfer gelişmelerini sürdürdüğü Kyle Walker'dan müjdeli haber geldi.

MİLAN OPSİYONUNU KULLANMADI

Serie A devi Milan, İngiliz sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı. Walker böylece Manchester City'e geri döndü. 34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.

MANCHESTER CITY KADROSUNDA DÜŞÜNMÜYOR

Premier Lig ekibi Manchester City, yeni sezon planlamalarında 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Böylece Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncunun transferinde tek aday olarak kaldı. Walker'ın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanan Kyle Walker, bu sezon çıktığı 34 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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