Fenerbahçe'ye 'Kral' golcü! Norveçli yıldızla anlaşma sağlandı - Haberler

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Fenerbahçe'ye 'Kral' golcü! Norveçli yıldızla anlaşma sağlandı

Haberler.com - Spor
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Yeni golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King ile ilgileniyor. Sarı lacivertli kulüp, 30 yaşındaki oyuncunun menajerlik şirketiyle görüşüp her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Mergim Berisha ile yolları ayırmaya hazırlanan Kanarya, yeni golcüsünü buldu. Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, King'in menajerlik şirketi ROGON ile görüşüp her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki Norveçli oyuncu bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilecek.

Fenerbahçe'ye 'Kral' golcü! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı

TRANSFER DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Joshua King'in ardından da transfere devam edecek. Şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Kanarya, kadroya bir golcü takviyesi daha yapacak. Fenerbahçe, Mariano Diaz, Alexander Sörloth ve Moussa Dembele için temaslarını sürdürüyor.

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