Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Feyenoord ile oynanan maçta omuzundan sakatlandı. Müldür'ün ameliyat olması durumunda 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe sağlık ekibi, Müldür için karar aşamasında. 26 yaşındaki futbolcunun ya omzundaki sakatlık tedavi edilecek ya da ameliyat olacak. Müldür, ameliyat olmazsa tedavi yapılacak ve bu şekilde sezona devam edecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün akşam Feyenoord ile oynadığı maçta sakatlanan Mert Müldür, ameliyat olabilir. Milli futbolcu, ameliyat olması durumunda 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

AYLARCA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Feyenoord ile oynanan maçta omuzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür, ameliyat olabilir ve 3-4 ay sahalardan uzak kalabilir.

Fenerbahçe sağlık ekibi, Mert Müldür için karar aşamasında. Milli futbolcunun ya omzundaki sakatlık tedavi edilecek ya da ameliyat olacak. Mert Müldür, ameliyat olursa 3-4 ay sahalardan uzak kalacak. 26 yaşındaki futbolcu, ameliyat olmazsa tedavi yapılacak ve bu şekilde sezona devam edecek.

