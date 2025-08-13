Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün akşam Feyenoord ile oynadığı maçta sakatlanan Mert Müldür, ameliyat olabilir. Milli futbolcu, ameliyat olması durumunda 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

AYLARCA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Feyenoord ile oynanan maçta omuzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür, ameliyat olabilir ve 3-4 ay sahalardan uzak kalabilir.

Fenerbahçe sağlık ekibi, Mert Müldür için karar aşamasında. Milli futbolcunun ya omzundaki sakatlık tedavi edilecek ya da ameliyat olacak. Mert Müldür, ameliyat olursa 3-4 ay sahalardan uzak kalacak. 26 yaşındaki futbolcu, ameliyat olmazsa tedavi yapılacak ve bu şekilde sezona devam edecek.