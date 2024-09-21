Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

Fenerbahçe'nin Galatasaray oynadığı maçta sarı-kırmızılılar skoru 3-0 yaptı.

TORREIRA MÜKEMMEL VURDU

Mücadelenin 21. dakikasında İsmail Yüksek'ten seken topu vole şutuyla karşılayan Torreira'nın uızaklardan şutu kaleci Livakovic'e çarparak gol oldu.

MERTENS SAHNEDE

Attığı gol sonrası baskıyı arttıran Aslan, bu kez de 28. dakikada Mertens ile golü buldu. Mertens'e pası Osimhen verdi.

SARA 3 YAPTI

60. dakikada ceza sahasında Torreira ile Sara harika al ver yaptı. Yakın mesafeden kaleyi harika bir şutla bulan Sara golü buldu.

DZEKO PENALTIDAN ATTI

Sara'nın golünden hemen sonra Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko penaltı vuruşunda kaleciyi mağlup etmeyi başardı skor 3-1 oldu.