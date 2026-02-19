Haberler

Fenerbahçe'ye iki kötü haber daha

Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Fred, Nottingham Forest karşısında sarı kart görmelerinin ardından övanş maçında cezalı duruma düştü.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
  • Fenerbahçe oyuncuları Jayden Oosterwolde ve Fred, rövanş maçında cezalı duruma düştü.
  • Fenerbahçe'nin tur atlaması için Nottingham Forest'a karşı rövanşta en az 4 gollü galibiyet gerekiyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 yenildi. Sarı-lacivertlilere iki kötü haber geldi.

OOSTERWOLDE VE FRED SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Fred, Nottingham Forest maçının son anlarında sarı kart gördü. İki oyuncu da gördükleri bu sarı kartların ardından Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

RÖVANŞ MAÇI 26 ŞUBAT'TA

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak. Sarı-lacivertlilere tur atlamak için en az 4 gollü galibiyet gerekecek.

