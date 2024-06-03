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Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var

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Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Barcelonalı yıldız golcü Robert Lewandowski, söz konusu transfer iddiaları hakkında konuştu. Polonyalı forvet, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de gözler yapılacak yıldız transferlere çevrildi. Adı bir süredir sarı-lacivertli takımla anılan Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, transfer iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

"FENERBAHÇE BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Polonyalı golcü milli takım kampında düzenlenen basın toplantısında "Fenerbahçe ile adın anılıyor. Hiç temasınız oldu mu?" sorusuna "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" yanıtını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve bu maçlarda 59 gol, 17 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki forvetin Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Robert Lewandowski Jose Mourinho Fenerbahçe Barcelona Futbol Spor Haberler

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