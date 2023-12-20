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Fenerbahçe'ye ağır darbe! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız G.Saray derbisinde yok

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Kayserispor maçında Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı. 7 golün atıldığı mücadelede gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.

DERBİDE YOKLAR

Maçın son anlarında hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye ağır darbe! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız G.Saray derbisinde yok

Kaynak: Haberler.com / Spor

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