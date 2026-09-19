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Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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